لهذه الأسباب تراجعت صادرات الجلود المصرية بنسبة 31%

تراجعت صادرات قطاع الجلود بنسبة 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 51.7 مليون دولار في مقابل 75.374 مليون دولار.



وأكد الصناع بالقطاع أن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي على رأسها انخفاض عالمي في أسعار الجلود بنسبة تتراوح بين ٦٠-٧٠%، تأثرا بضعف الطلب.



وقالوا إن هناك سببا آخر يتمثل في تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر من قبل وزارة الزراعة، الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.

وأرجع محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، تراجع صادرات القطاع 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري للهبوط فى الطلب العالمي على الجلود.



وقال محمود سرج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هبوط الصادرات يرجع أيضا إلى تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر، الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.

وطالب محمود سرج، وزارة الزراعة والحجر البيطري بمراعاة حالة الثروة الحيوانية في مصر، إذ إن تراجع جودة الجلود تعني تدهورا في صحة الحيوان.



وأضاف أن من الأسباب الأخرى عدم تحرك الإجراءات الخاصة بدعم الصادرات حتى الآن بالرغم من تطبيق المنظومة منذ شهر يوليو الماضي، ولكن بدون تفعيل على أرض الواقع، وكذلك عدم تفعيل دعم المعارض، مما تسبب في إلغاء العديد من البعثات التجارية.



وتجدر الإشارة إلى إعلان المهندس ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة الروبيكى، أن مصر ستستضيف معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020، والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة "انفورما ماركتس" بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.