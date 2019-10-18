Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لهذه الأسباب تراجعت صادرات الجلود المصرية بنسبة 31%

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
الجلود
الجلود
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تراجعت صادرات قطاع الجلود بنسبة 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 51.7 مليون دولار في مقابل 75.374 مليون دولار.

وأكد الصناع بالقطاع أن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي على رأسها انخفاض عالمي في أسعار الجلود بنسبة تتراوح بين ٦٠-٧٠%، تأثرا بضعف الطلب.

وقالوا إن هناك سببا آخر يتمثل في تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر من قبل وزارة الزراعة، الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.
وأرجع محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، تراجع صادرات القطاع 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري للهبوط فى الطلب العالمي على الجلود.

وقال محمود سرج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هبوط الصادرات يرجع أيضا إلى تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر، الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.
وطالب محمود سرج، وزارة الزراعة والحجر البيطري بمراعاة حالة الثروة الحيوانية في مصر، إذ إن تراجع جودة الجلود تعني تدهورا في صحة الحيوان.

وأضاف أن من الأسباب الأخرى عدم تحرك الإجراءات الخاصة بدعم الصادرات حتى الآن بالرغم من تطبيق المنظومة منذ شهر يوليو الماضي، ولكن بدون تفعيل على أرض الواقع، وكذلك عدم تفعيل دعم المعارض، مما تسبب في إلغاء العديد من البعثات التجارية.

وتجدر الإشارة إلى إعلان المهندس ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة الروبيكى، أن مصر ستستضيف معرض الجلود الأفريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020، والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة "انفورما ماركتس" بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تراجع صادرات الجلود.. مصدرون: انخفاض الإنتاج السبب.. و2019 سيشهد طفرة.. والسوق الأفريقية المستهدفة لزيادتها.. واتجاه لتصنيع الخام الوارد وإعادة بيعه في الخارج

التصديرى للجلود: الإفريقى الدولى مهم لوضعنا على خريطة المعارض العالمية

مصر تستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول يونيو المقبل

التصديري للجلود يعلن استضافة مصر معرضا دوليا في يونيو المقبل.. والمغربي: 190 مصنعا يعمل بالروبيكي.. وحجم الإنتاج ارتفع إلى 40%

التصديري للجلود يكشف سبب تراجع الطلب العالمي للصادرات 25% خلال 2019

انخفاض صادرات الجلود 31%.. إلغاء البعثات التجارية وعدم تحريك إجراءات المساندة وقلة الطلب العالمي بسبب التراجع

ترشيحاتنا

الحب العنيف .. ترامب يكشف سلاحه في إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا

بيراميدز كلمة السر.. مقترح جديد داخل اتحاد الكرة لحل أزمة القمة 119

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية

ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

على خطى ديانا.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين.. صور

خلال مران الأهلي.. فايلر يحسم الجدل حول عرض تدريب منتخب سويسرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية