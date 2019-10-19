مؤتمر دولي بجامعة المنوفية يناقش مسارات التأويل في علوم اللغة العربية 27 أكتوبر



وتتناول الجلسة الثالثة موضوع التأويل والنص القرآني ويترأسها الدكتور محمد عزوز، ومقررها الدكتور عيد شبايك، وتناقش عدة أوراق بحثية منها: "التفاسير السرية للقرآن الكريم" لعماد مرزوق، و"التأويل وأثره في فهم النص القرآني" لكل من رضا عبد المحسن وأحمد صبري، و"التأويلات العقلية لآيات العقيدة" لكل من أحمد نجاح وهاني عمران، و"ضوابط التأويل عند المفسرين -الإمام الطبرسي نموذجًا-" لصبري علام، و"منهج الطاهر بن عاشور في الحروف المقطعة" لمروان يحيي.



أما ثاني أيام المؤتمر فتحمل جلسته الأولى عنوان: "التأويل والفقه وأصول الفقه" ويترأسها الدكتور ياسر الصعيدي، ومقررها الدكتور عماد مرزوق، وتناقش عدة أبحاث منها: "التأويل وأصول الفقه وأثره في الإفتاء" لكل من هاني شحات وأحمد صبري، و"التعليل المقاصدي عند الأصوليين" لكل من حياة عبيد وسعيدة دغمان، و"التأويل الفقهي في عصر الخلفاء الراشدين" لحنان عبد الوهاب، و"منهج التأويل عند المدارس العقلية الحديثة" لمحمد عبدالعظيم، وتناقش الجلسة الثانية موضوع "التأويل والنص القرآني" ويترأسها الدكتور عبد الباسط عطايا ومقررها الدكتور صلاح هيكل وتتناول عدة أبحاث منها: "تأويل النص القرآني وأثره على الإفتاء" لصفاء عبد الرحيم، و"ظاهرة التغير الدلالي وأثرها في تأويل النص القرآني" لناصر أبو بكر، و"تأويل الصفات" عند ابن عرفة الورغمي" لكل من عبد الرازق مقام وحمادة شعبان، و"منهج التأويل وخصوصية النص القرآني" لسمية حمدي، و"منهج الشيخ الشعراوي في تأويل النص القرآني" لكل من جابر جاد وكريم عبد العالم.



وأوضح مقرر عام المؤتمر أن الجلسة الثالثة تحمل عنوان: "التأويل والفقه وأصول الفقه" ويترأسها الدكتور خالد فهمي، ومقررها الدكتور محمود الفوي، وتناقش عدة أبحاث منها: "ضوابط التأويل في المذهب الشافعي" لكل من شرين عبد العال وشيماء عبد الغني، و"التأويل عند الإمام الغزالي" لكل من محمد العتربي وحسن سليمان، و"ضوابط التأويل عند الإمام القرافي" لأشرف راشد، و"ضوابط التأويل عند الأصوليين الإمام الرازي نموذجًا" لكل من هبة عبد الغني ودعاء عبد العظيم.



أما الجلسة الرابعة فتحمل عنوان: "التأويل وعلوم السنة النبوية" ويترأسها الدكتور مفرح سعفان ومقررها الدكتور أسامة موسى، وتناقش عدة أوراق بحثية منها قواعد التأويل المقاصدي لنصوص السنة النبوية لعبد الله محمد، و"مفهوم التأويل عن الإمام ابن حجر العسقلاني" لكل من ممدوح صالح وحمادة شعبان، و"أثر اختلاف تأويل الحديث الشريف على التبويب الفقهي" لعادل حجازي، و"التأويل وأصول الفقه وأثره في الإفتاء دراسة تطبيقية" لأحمد علام، "ومنهج تعليل الأحاديث عند شراح البخاري الإمام ابن بطال نموذجًا" لهبة عبد الحليم.

تشهد جامعة المنوفية في السابع والعشرين من أكتوبر الحالي انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة بعنوان :"مسارات التأويل في علوم اللغة العربية" والذي يستمر على مدى يومين برعاية رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، وإشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور أحمد القاصد ويترأسه عميد كلية الآداب الدكتور أسامة مدني، بأمانة وكيل كلية الآداب، الدكتور نور السبكي.وقال مقرر المؤتمر رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، الدكتور حسن خطاب، إن اللجنة العلمية اختارت رائد النقد الأدبي أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية الأسبق بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبد المطلب، والفائز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب عام 2016 شخصية للمؤتمر هذا العام تقديرًا لمشواره الطويل ومكانته المرموقة في خدمة اللغة العربية وآدابها، وعقب الافتتاح ستبدأ الجلسة الأولى بعنوان: "شخصية المؤتمر" برئاسة الدكتور عيد بلبع ومقررها الدكتور محمد الجزار وتناقش عدة أوراق بحثية منها: بحث "عتبات السرد عند محمد عبد المطلب"، لمحمد خليفة، و"قراءة في كتاب"قراءة ثانية في شعر أمرىء القيس" لمحمد أبو علي و"قراءة في قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني" للدكتور عيد بلبع، و"جهود عبد المطلب في قراءة البلاغة العربية" لمحمد شحاتة، و"القراءة الأخرى للبلاغة العربية" لمحمد الجزار، و"مفهوم القراءة الثقافية عند محمد عبد المطلب" لمحمد عبدالعال.وأضاف الدكتور خطاب أن الجلسة الثانية فتناقش موضوع التأويل: المنهج والمصطلح والظاهرة، ويترأسها الدكتور سعيد شوقي، ومقررها الدكتور محمد أبو الفتوح، وتناقش عدة أوراق بحثية منها: "التأويل من المعجم إلى الاصطلاح" لكل من نبيلة بوقرة وربيحة بلحاج، و"معجمية الأساطير والتأويل في الشعرية المعاصرة" لخالد فهمي، و"الرمز وتشكيل أبعاد التجربة الصوفية" لتوفيق مساعدية، و"مسرحة القصة" لبسيم عبدالعظيم.