جائزة باسم سامح مهران لأفضل عرض بمسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة عن جائزة مالية مقدمه من الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى لافضل عرض في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الخامسة والمقامة في محافظة أسيوط في الفترة من 8: 14 أبريل المقبل برعاية وزارات الثقافة والشباب والرياضة والمالية.



قال د. سامح مهران ان الهدف من الجائزة هو دعم الشباب الموهوب وتحفيزهم على تقديم رؤى مختلفة وتطوير عروضهم الفنية.



وأضاف: النجاح الكبير الذى حققه المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب في دوراته الاربعة الماضية وتحقيقه لأهدافه التي من أهمها دعم وتشجيع الشباب على الإبداع جعلني أفكر في عمل الجائزة وتطويرها مع أفكار أخرى سيتم الدفع بها لتطوير المهرجان فى دوراته الحالية والمقبلة.