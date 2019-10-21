Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث وزارة الدفاع

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة مستقلة من أجل التحقيق في ما وقع أمام وزارة الدفاع السودانية في شهر يونيو الماضي.

وتضمن القرار مهام اللجنة التي شُكلت بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

كما نص القرار على استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى.

ومنح القرار للجنة أنه يجوز لها طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية السودانية، وحدد مدة عملها ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليشيات إخوانية تعتدي على عشرات الطلاب في السودان

رئيس وزراء السودان يُشكل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة

ترشيحاتنا

أغربها تناول الفشار.. عادات نقوم بها يوميا تسبب كوارث صحية

طفل مصاب بحالة نفسية.. حل لغز الحرائق المتكررة بدار أيتام أكتوبر ‎

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة.. الإفتاء تكشف عن طريقة وقوف خاطئة تبطل الصلاة

مراهق في الـ70.. حبس مُسن اعتدى جنسيا على مريض نفسي أثناء جلسة علاج روحاني ببني سويف

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش .. ياسمين نيار تتزوج من منتج فني شهير

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور