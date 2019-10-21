رئيس الوزراء السوداني يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث وزارة الدفاع

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة مستقلة من أجل التحقيق في ما وقع أمام وزارة الدفاع السودانية في شهر يونيو الماضي.



وتضمن القرار مهام اللجنة التي شُكلت بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.



كما نص القرار على استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى.



ومنح القرار للجنة أنه يجوز لها طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية السودانية، وحدد مدة عملها ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة.