بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها.



إطلالة نانسي عجرم



خطفت نانسي عجرم الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيبي بلو المطرز بالكامل.



أكملت نانسي عجرم إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة والغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.