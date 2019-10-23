تعرف على تفاصيل معرض " أنا تخين".. فيديو

قال الدكتور إيهاب الطوخى، أستاذ النحت في كلية الفنون الجميلة، إنه نظم معرضا تحت عنوان " أنا تخين" لكي يشجع الأشخاص على تقبل شكلهم، والتصدي لظاهرة التنمر وتغيير ثقافة المجتمع ورؤيته للمظهر الخارجي للشخص.



وأضاف إيهاب الطوخي خلال حديثه ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن المعرض يناقش مشكلة البدانة من خلال النحت، موضحًا أن المتلقي كان يتوقع أن يرى تماثيل سمينة وثابتة.



وتابع أن المعرض تعمد تنفيذ أكثر من حركة وأكثر من وضع للتمثال المنحوت، مؤكدًا أن فكرة المعرض كانت جديدة وتدعو الشخص لتقبل ذاته وبدانته.



وأشار إلى أنه يجب على كل شخص تقبل نفسه وعدم البحث وراء إعجاب المجتمع.