فريق جينيراسيون يقوم بتصرف مريب قبل انطلاق مباراة الزمالك.. تعرف عليه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة شرسة أمام منافسة جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن منافسات اياب دور الـ 32 قبل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وحدث فعل غير معتاد على الملاعب المصرية حيث قام أحد أفراد فريق جينيراسيون فوت السنغالي، برش مياه بطريقة غريبة داخل منطقة الجزاء على أرضية ملعب السلام قبل مواجهة الزمالك.



جاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد.



ودخل جينيراسيون بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : خاديما نداي

خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي

خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف

خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي

