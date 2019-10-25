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فن

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:31 م
بوستر فيلم نجمة الصبح
بوستر فيلم نجمة الصبح
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نورا نبيل



أطلقت الصفحة الرسمية لفيلم نجمة الصبح البوستر الرسمي للفيلم بالتزامن مع إعلان أيام قرطاج السينمائية مواعيد عرض الفيلم، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.

‎جود سعيد هو مخرج من مواليد دمشق ١٩٨٠، يحمل ماستر في الاخراج السينمائي من لويس لوميير في ليون - فرنسا 2007، له العديد من الأعمال الروائية الطويلة مثل فيلم مرة أخرى الحائز على عده جوائز من بينها ذهبية أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو وذهبية أفضل فيلم عربي في المسابقة العربية لـمهرجان دمشق السينمائي وجائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية ، فيلم بانتظار الخريف عام ٢٠١٥ والذي حصل على ذهبية مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران، ‎مطر حمص والذي شارك في عدة مهرجانات دولية وعربية منها قرطاج والقاهرة السينمائي الدولي، فيلم ومسافرو الحرب عام ٢٠١٨ والذي حصل على أربع جوائز في أيام قرطاج السينمائية وهم التانيت البرونزي، جائزة الجمهور، أفضل صورة وجائزة الفيبريسي لأفضل فيلم) كما وحاز على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي.
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