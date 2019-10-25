Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان حظر التجوال في محافظة ذي قار بالعراق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:18 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفقا لقناة "السومرية نيوز"

يأتي ذلك عقب موجة جديدة من الاحتجاجات في العراق أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل.

ويشهد العراق موجة جديدة من الاحتجاجات منذ امس الخميس، وأشعل المحتجون النيران في مقر محافظة ذي قار وحزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق بوسط مدينة السماوة، وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي عقب موجة من الاحتجاجات انطلقت مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل 157 شخصًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطة زيمبابوي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة

السلطات العراقية تعلن فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار

بعد قطع الإنترنت..العراق توسع نطاق حظر التجوال.. وارتفاع الضحايا لـ 5 قتلى و 50 مصابا

العراق يغلي وسط احتجاجات واسعة وحظر للتجوال.. والتحالف الدولي يؤكد سلامة منشآته في بغداد.. أبرز مانشيتات الصحف السعودية

اتساع رقعة المظاهرات في مدن العراق وتأهب للجيش.. الحكومة تؤكد حق التظاهر وتدين المخربين.. إجراءات أمنية مشددة لإعادة الهدوء للشارع.. ودراسة عاجلة لطلبات المتظاهرين.. وإيران حاضرة بشعارات المحتجين

استجابة للتظاهرات.. إقالة ألف موظف بتهم الاختلاس فى العراق

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

من الجيارة للجيزة.. حكاية دولاب المعلمة حظوظ "ديلر" ولاد الذوات في الطالبية

يورجن كلوب يكشف عن أفضل هدف شاهده في حياته

انقطاع الكهرباء بعدة مناطق و شلل مروري بسبب الأمطار الغزيرة بالدقهلية.. صور وفيديو

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان