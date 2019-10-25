إعلان حظر التجوال في محافظة ذي قار بالعراق

أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفقا لقناة "السومرية نيوز"



يأتي ذلك عقب موجة جديدة من الاحتجاجات في العراق أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل.



ويشهد العراق موجة جديدة من الاحتجاجات منذ امس الخميس، وأشعل المحتجون النيران في مقر محافظة ذي قار وحزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق بوسط مدينة السماوة، وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.



جدير بالذكر أن ذلك يأتي عقب موجة من الاحتجاجات انطلقت مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل 157 شخصًا.

