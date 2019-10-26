المحمدي وتريزيجيه يغيبان.. موعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره أستون فيلا الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة:



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.



تشكيل مانشستر سيتي وأستون فيلا المتوقع حسب صحيفة "جارديان" البريطانية.



مانشستر سيتي:



حراسة المرمى: إيديرسون



خط الدفاع: ميندي - فيرناندينيو - ستونز - كانسيلو



خط الوسط: ستيرلينج - ديفيد سيلفا - جوندوجان - دي بروين - بيرناردو سيلفا



خط الهجوم: خيسوس.



أما تشكيل أستون فيلا المتوقع، فـ شهد غياب الثنائي المصري أحمد المحمدي وتريزيجيه، حيث جاء كالتالي:



حراسة المرمى: هيتون



خط الدفاع: تارجت - منجس - إنجلز - جولبيرت



خط الوسط: جراليش - هوريان - ناكامبا - ماكجين - الغازي



خط اهجوم: موراييس.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

