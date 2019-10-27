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أخبار العالم

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
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رحيم يسري
أكدت وسائل إعلام أمريكية مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية على مواقع في محافظة إدلب.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر موقع الغارة الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي في إدلب بسوريا قرب الحدود التركية.

كانت شبكات أمريكية بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي" أعلنت في وقت مبكر اليوم الأحد أن البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا.
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