فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

Video from US air raids in Northern Syria…: فيديو لغارات من طائرات حربية مجهولة أدت لإشتعال النيران بين باريشا و حتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية. pic.twitter.com/x9Etac5uXu — Mohamad Rasheed محمد رشيد… https://t.co/eNoDqz64CX Retweet this Tweet — Fox News Feeds (@FoxNewsFeeds) October 27, 2019

فيديو آخر يعتقد أنه صور عقب الغارة الأمريكية على باريشا في ريف إدلب والتي يعتقد أيضا أنها أودت بحياة البغدادي وزوجتيه وآخرين. pic.twitter.com/wIoqsxwBnN — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) October 27, 2019

أكدت وسائل إعلام أمريكية مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية على مواقع في محافظة إدلب.وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر موقع الغارة الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي في إدلب بسوريا قرب الحدود التركية.كانت شبكات أمريكية بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي" أعلنت في وقت مبكر اليوم الأحد أن البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب في سوريا.وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا.