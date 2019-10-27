من كواليس فلانتينو .. هادي الجيار بصحبة وفاء صادق ومحمد كيلاني

نشرت الفنانة وفاء صادق صورة من كواليس مسلسل فلانتينو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت الفنانة وفاء صادق برفقة الفنان الكبير هادى الجيار وعلقت قائلة "الاستاذ المبدع هادى الجيار والمتألق محمد كيلانى وأنا من مسلسل فلانتينو".



مسلسل "فلانتينو" من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.



تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.





مسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



