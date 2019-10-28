سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 28-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي



سعر الدولار اليوم الاثنين 28-10-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 21-10-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار والعملات الأجنبية



فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.08، وبيع : 16.18



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.82 وبيع : 17.94



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.63 وبيع : 20.75





سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.17 وبيع : 16.28



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.80 وبيع : 14.90



سعر الريال السعودى​



أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.28 وبيع : 4.31



سعر الدينار الكويتى​



بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.96 بيع : 53.33



سعر الدرهم الاماراتى



وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.38 ، وبيع : 4.40



سعر اليوان الصيني



وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.27 وبيع : 2.29