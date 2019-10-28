Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:07 م
سيارات جديدة تنضم
سيارات جديدة تنضم لمنظومة النظافة
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن دخول 5 سيارات جديدة لتنضم لمنظومة النظافة بحي غرب المنصورة بتكلفة بلغت 4 ملايين و650 ألف جنيه.

وشدد محافظ الدقهلية، على أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والحفاظ عليها، مضيفا: "مش كل يوم هنجيب عربيات وتتكهن".

وأكد شاروبيم، أنه لا يتوانى في سبيل توفير كافة احتياجات المراكز والمدن والأحياء بشرط تعظيم الاستفادة من الموارد التي تضاف إلى منظومة العمل في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة لتنعكس على مستوى الأداء لصالح جودة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة أن يتم رفع صناديق القمامة وتفريغها داخل السيارة آليا دون تدخل العمال في مرحلة رفع الصناديق من الأرض، وأوضح أن دخول هذه السيارات لتنضم إلى منظومة النظافة يأتي في إطار تطوير الأداء والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي للمنظومة من المعدات والسيارات.
محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن
محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن
محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن
محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن
محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 785 طن قمامة في المنصورة

الانتهاء منتصف نوفمبر .. محافظ الدقهلية يتفقد تطوير شارع النخلة بالمنصورة

يوجه بتطوير المكان.. محافظ الدقهلية يتفقد إدارة المركبات والصيانة

عبور للمستقبل.. محافظ الدقهلية: انتصارات أكتوبر سيذكرها التاريخ

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من شوارع المنصورة في جولة مفاجئة

فى جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة ليلًا

ترشيحاتنا

الصحفيين: مرتضى منصور يهين الدولة وأجهزتها.. والصمت أمر مؤسف

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

شهيرة تحيي ذكرى وفاة زوج شقيقتها برسالة مؤثرة

ضعيف ومكسور.. ظهور غريب لـ راجح قاتل البنا في ثاني جلسات محاكمته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ولا من غير؟.. ريم مصطفى تحير جمهورها بإطلالة جديدة

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي