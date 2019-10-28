محافظ الدقهلية لرئيس حي: مش كل يوم نجيب عربيات نضافة وتتكهن

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن دخول 5 سيارات جديدة لتنضم لمنظومة النظافة بحي غرب المنصورة بتكلفة بلغت 4 ملايين و650 ألف جنيه.



وشدد محافظ الدقهلية، على أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والحفاظ عليها، مضيفا: "مش كل يوم هنجيب عربيات وتتكهن".



وأكد شاروبيم، أنه لا يتوانى في سبيل توفير كافة احتياجات المراكز والمدن والأحياء بشرط تعظيم الاستفادة من الموارد التي تضاف إلى منظومة العمل في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة لتنعكس على مستوى الأداء لصالح جودة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة أن يتم رفع صناديق القمامة وتفريغها داخل السيارة آليا دون تدخل العمال في مرحلة رفع الصناديق من الأرض، وأوضح أن دخول هذه السيارات لتنضم إلى منظومة النظافة يأتي في إطار تطوير الأداء والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي للمنظومة من المعدات والسيارات.