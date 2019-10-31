الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح

عاني شارع الثانوية العسكرية بمدينة مرسي مطروح من احتلال الباعة الجائلين للشوارع وأصحاب المحال التجارية مما أضر بمصلحة الطلاب بمدرسة الثانوية العسكرية.





وفي استجابة فورية من مجلس مدينة مرسى مطروح لشكاوى المواطنين، أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بشارع الثانوية للمحال التجارية والباعة الجائلين بعد التعدي على الرصيف والشارع مما ادي لزحام السيارات بالشارع وعدم قدرة المواطنين على السير على الرصيف والتأثير على الطلاب.





وأضاف المعداوي أنه تمت إزالة إشغالات الطريق بشارعي الثانوية وشكري القوتلي والشوارع المجاورة تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بازالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع والميادين.





وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تحرير المحاضر ومصادرة كل ما يعيق الشارع والأرصفة وتوقيع غرامات على المحال التجارية المخالفة من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف محمد مصطفي نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة وفتحي براني مدير إدارة شئون البيئة وشرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس المدينة.





واكد المعداوي أنه تم الدفع بـ حملة ليلية لضمان عدم عودة إشغالات الطريق بشارع الثانوية.



