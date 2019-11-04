رغم إعلان ترامب الانسحاب.. قوات أمريكية تصل القامشلي شمال سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول رتل أمريكي كبير إلى مشارف مدينة القامشلي بريف الحسكة.





ويتألف الرتل العسكري القادم من مطار صرين بريف عين العرب (كوباني) من نحو 25 سيارة هامر ومدرعات، ترافقها شاحنات مغلقة كبيرة، محملة بمعدات لوجستية وعسكرية.





نشر المرصد السوري أمس، أن عملية انسحاب تنفذها قوات التحالف الدولي من قاعدة مطار صرين العسكرية والتي تقع بريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث بدأت عملية الانسحاب أمس، بعد أن شهدت القاعدة عملية استقدام أرتال عسكرية وحركة هبوط طائرات أمريكية وإفراغ لطائرات شحن على مدار الأيام القليلة الفائتة.





كما أن مطار صرين انطلق منه فريق قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش”. وكان المرصد السوري نشر في الـ 28 من شهر أكتوبر المنصرم، أن القوات الأمريكية تعود إلى قواعد كانت قد انسحبت منها خلال الأيام الفائتة شمال وشمال شرق سوريا، بعد قرار الرئيس الأمريكي دولاند ترامب.





وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري، فإن أكثر من 500 جندي أمريكي ومعدات عسكرية ولوجستية وصلت إلى قاعدة قسركي الواقعة على اوتوستراد الـ m4 بين تل تمر وتل بيدر، ضمن المنطقة الواصلة بين الحدود العراقية – القامشلي – حلب، وذلك على مدار الأيام الثلاث الفائتة، كما أن مطار صرين يشهد منذ 5 أيام حركة هبوط طائرات أمريكية وإفراغ لطائرات شحن بالإضافة لوجود آليات ومعدات لوجستية وعسكرية أمريكية فيها.