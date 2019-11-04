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حوادث

الاستئناف: إنشاء مكتب لخدمة شئون القضاة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:31 م
صورة أرشيفية - دار
صورة أرشيفية - دار القضاء العالى
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محمد عبدالله
أصدر المستشار بدرى عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس الأعلى للقضاء قرار رقم 87 لسنة 2019 وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.

قرر المستشار بدرى عبد الفتاح بإنشاء مكتب تحت مسمى خدمة شئون السادة القضاة الأعضاء والذين بلغوا سن التقاعد وأسر من توفاهم الله وتكون مهمته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير على السادة الاعضاء واسرهم فى اتخاذ اجراءات صرف مستحقاتهم المالية وما يستتبع ذلك من إقامة دعاوى قضائية متعددة الأسماء يتعين رفعها للحصول على هذا الحق وما يتم بعد حصولهم على أحكام وإجراءات تنفيذها واعلانها إلى آخر هذه الإجراءات المتعددة والمعقدة.
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