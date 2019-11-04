Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ ترامب.. ويشكره على استضافة أمريكا لمفاوضات سد النهضة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:43 م
الرئيس السيسى و ترامب
الرئيس السيسى و ترامب
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول الاتصال بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وبما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف السفير بسام راضى، أنه خلال الاتصال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير للرئيس ترامب؛ على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، التي تجرى يوم ( 6 نوفمبر الجاري ) في واشنطن على مستوى وزراء خارجية ( مصر - السودان - أثيوبيا).

وأكد الرئيس ترامب اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصية سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف .

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين ، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب تكشف السيناريوهات المتوقعة حول أزمة سد النهضة

ترشيحاتنا

الزمالك يفجر مفاجأة صادمة عن حالة فرجاني ساسي الصحية.. تفاصيل

الأهلى يحسم أولى صفقات يناير المقبل.. تفاصيل

مدرب الزمالك السابق يرد على تركي آل الشيخ بعنف| شاهد ماذا قال

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

كيف تقضي الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تحذر من خطأ قد تقع فيه.. فيديو

قبل الانضمام للمنتخب.. كهربا يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة