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فن

ظهر به في الشارع.. أحمد السقا يرتدي النقاب ويثير الجدل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:53 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد السقا، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ملثمًا في الشارع، وكأنه يرتدي نقابًا، وذلك خلال تصوير أحدث أعماله الفنية، ليثير بها الجدل بين متابعينه.

ولم يعلق أحمد السقا، على الصورة سوى بكلمة "تيك توك"، ليثير الجدل أكثر بين متابعيه عبر انستجرام، الذين تسائلوا عن تفاصيل تلك الصور.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.
ظهر به في الشارع.. أحمد السقا يرتدي النقاب ويثير الجدل
ظهر به في الشارع.. أحمد السقا يرتدي النقاب ويثير الجدل
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