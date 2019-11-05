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منوعات

تسريبات تكشف عن ميزة خارقة في هاتف سامسونج المرتقب Samsung Galaxy S11

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
سامسونج جلاكسي 11
سامسونج جلاكسي 11
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نهى حمدي
ما أن انتهى عملاق التكنولوجيا الكوري"سامسونج" من هاتفه الجديد سامسونج جلاكسي 10، حتى بدأ في تنفيذ الهاتف المرتقب سامسونج جلاكسي 11، بإضافة مميزات وإمكانيات مبهرة تفوق الهواتف السالفة ومنافسيهم في الأسواق.

ومن أول التسريبات التي يتم تداولها الآن عن إمكانات الهاتف هي أن هاتف Samsung Galaxy S11 سيحتوي على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، بحسب ما نشر موقع "techradar" التقني.

وأعلنت شركة سامسونج بأن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتم استخدام مستشعرًا جديدًا بدقة 108 ميجابكسل، على الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط ما هو هذا المستشعر، إلا أنه من المحتمل أن يكون نسخة من الجيل الثاني من سامسونج التي أعلنت عنها بالفعل.

كما تشمل ميزات هذا المستشعر القدرة على التقاط الكثير من الضوء للحصول على أداء قوي في الإضاءة المنخفضة، والفيديو الذي لا يتسبب في فقد 6K، ويعتبر ذلك مثيرًا للإعجاب.

وتعد كاميرات الهواتف الذكية واحدة من المجالات الرئيسية للمنافسة في الوقت الحالي، ويمكن لمستشعر عالي الجودة بدقة 108 ميجابكسل أن ينافس بقوة في سوق الهواتف المحمولة.
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