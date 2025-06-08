تركه والداه لنحــ..ر الأضحية.. مصرع طفل اختناقا داخل سيارة في الأميرية

لفظ صغير أنفاسه الأخيرة داخل سيارة ملاكي في الأميرية بالقاهرة بعدما تركه والداه داخل السيارة لاتمام عملية ذبح الأضحية إلا أن نقص الأكسجين بالسيارة نتج عنه وفاته.

مصرع طفل اختنق داخل سيارة في الأميرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال طفل في العقد الأول جثة هامدة من العمر بإدعاء اختناق.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين أن الطفل تركه والديه داخل السيارة لاتمام الأضحية ونتيجة لانخفاض الأكسجين لفظ أنفاسه الأخيرة مختنقا داخل السيارة.