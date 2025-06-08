تفاصيل مصرع موظف على يد 3 عاطلين لسرقته بالإكراه في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين لقيامهم بنهاء حياة موظف أمن بعد محاولة سرقته بالإكراه في مدينة 15 مايو.

نهاية موظف على يد 3 عاطلين لسرقته في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة 15 مايو، تضمن ورود بلاغًا يُفيد بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر ملقاة بطريق الأوتوستراد، وتبين أنه يُدعى "محمد عبدالسلام" ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل موظف أمن، ويقيم بمنطقة المثلث، وبمناظرة الجثمان، تبين وجود جرح طعني نافذ في منطقة البطن أدى إلى وفاته في الحال.

نجح فريق البحث في كشف هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أن وراء الجريمة محمد ماجد وشهرته "إيشا"، وأحمد محمد دسوقي، ومحمد عمرو علي، وجميعهم مقيمون بمساكن التركيب بمنطقة المثلث، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأوضحت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المتهمين كانت تربطهم معرفة سابقة بالمجني عليه، وتتبعوه فور خروجه من عمله، حتى وصل إلى مكان هادئ بالقرب من طريق الأوتوستراد، فاعترضوا طريقه محاولين الاستيلاء على هاتفه المحمول والمبالغ التي كانت بحوزته، وعندما قاومهم، استل أحدهم سلاحًا أبيض – مطواة – وسدد له طعنة نافذة في البطن، أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت قوة أمنية عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمحيط دوائر تحركات الجناة، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلًا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.