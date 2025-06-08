بسبب قرض.. سائق ينهي حياته قفزا من أعلى كوبري في التبين

لفظ سائق ميكروباص أنفاسه الأخيرة بعد قفزه من أعلى كوبري المرازيق في التبين جنوب القاهرة.

شاب يقفز من أعلى كوبري المرازيق في التبين

قام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري المرازيق في التبين بسبب مروره بأزمة نفسية حادة وضائقة مالية بعد اقتراضه مبلغا من أحد شركات القروض وعدم قدرته على السداد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام شاب بالقفز من أعلى كوبري المرازيق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتم انتشال جثمان الشاب وتبين أنه سائق ميكروباص بالغ من العمر 30 عاما وقام بالقفز في المياه ليتخلص من حياته بسبب عدم قدرته على سداد قرض.