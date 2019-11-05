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محافظات

انخفاض أسعار اللحوم لـ 60 جنيها والأسماك لـ 25 جنيها في أسوان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:05 م
انخفاض أسعار اللحوم
انخفاض أسعار اللحوم والأسماك في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
رصد "صدى البلد" تراجعا في أسعار اللحوم والأسماك بعد أن بلغ الحد الأدنى من كيلو اللحوم 60 جنيهًا، والأسماك 25 جنيهًا حيث أكد عدد من بائعى الأسماك بالمحافظة أن الأسعار شهدت مؤخرًا تراجعًا كبيرًا فهى تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو البلطى النيلى.

وفى نفس الوقت أوضح عدد من الجزارين بالمحافظة أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضًا كبيرًا فى أسعار اللحوم، وبلغ الحد الأدنى للكيلو 60 جنيهًا ضمن مبادرة تخفيف العبء على المواطن بعد تراجع أسعار الأعلاف وتزايد كميات اللحوم فى الأسواق، والتى شارك فيها عددًا من الجزارين بالأسواق.

من جانبه أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بالدور والوازع الوطنى لأصحاب محلات الجزارة لمشاركتهم المجتمعية الجادة فى تخفيض أسعار اللحوم ، مثنيًا بجهود ممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى من خلال تبنيهم لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة بإقامة شوادر بيع اللحوم بأسعار مخفضة مما ساهم فى خلق روح تنافسية بين القائمين على هذه المبادرات وأصحاب محلات اللحوم لتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتقديم كافة التيسيرات للحصول عليها بسعر مخفض.

وأكد المحافظ أن تنفيذ العديد من المبادرات يساهم فى مساندة الجهود الحكومية لمحاربة الغلاء، وهو الذى يعتبر تجسيدًا نموذجيًا لدور الأحزاب السياسية فى المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع إحتياجات ومتطلبات المواطن الأسوانى.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين المحاسب حسام العربى بتشديد الرقابة على الأسواق والمرور الميدانى للحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والاطمئنان على جودة السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بما يساهم فى تحقيق السيطرة التموينية المطلوبة.

وكان محافظ أسوان قد قام خلال بداية الشهر الماضى بافتتاح منفذ حزب مستقبل وطن لبيع اللحوم اللبلدية الطازجة بميدان الجيش وذلك بسعر 65 جنيها للكيلو بجانب صرف كيلو أرز مع كل كيلو لحوم.

وأشار إلى أن هناك خطة أيضًا لزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد افتتاح 12 منفذا يعملون حاليًا لتوافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية، وبالتوازى هناك 12 منفذ تابع للشرطة، بالإضافة إلى 40 مجمعا استهلاكيا تابعا لوزارة التموين متوفر فيهم كافة السلع ، فيما سيتم قريبًا إفتتاح عدد 2 مجمع استهلاكي بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه ومساحة كل منهما 1000 م2 إحداهما بمدينة دراو والآخر بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.
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