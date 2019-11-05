السعودية تستضيف السوبر الإيطالى بين يوفنتوس ولاتسيو فى الرياض

استقر الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، اليوم ، على موعد وملعب مواجهة كأس السوبر بين نادى يوفنتوس بطل الدوري، و لاتسيو بطل الكأس.



وطبقًا للصحافة الإيطالية، يواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو، 22 ديسمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض على لقب كأس السوبر الإيطالى، بينما لم يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمى حتى الآن.



وكانت مواجهة السوبر الإيطالى أقيمت الموسم الماضى فى المملكة العربية السعودية، عندما نجح يوفنتوس فى تحقيق اللقب على حساب ميلان منتزعًا الفوز بهدف نظيف.