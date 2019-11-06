كاف يفسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية.. والشركة ترد في بيان رسمي

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، المالكة لحقوق البث والتسويق لكافة بطولاته.





وذكر موقع insideworldfootball ان الاتحاد الافريقي استقر في اجتماعاته الاخيرة على اخطار شركة لاجاردير الفرنسية بإنهاء التعاقد بشكل فوري، والذي كان ممتدا بينهم حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكي.





وفي سياق متصل، علقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على الأمر، وقالت إن الشركة تعتبر أن هذا الأمر غير قانوني وعارضت القرار، بقولها: "لا شيء يمكن أن يبرر إنهاء العقد، وأن يسري القرار بشكل فوري".





وأضافت الشركة الفرنسية: "لا يوجد سبب لإلغاء الاتفاق بالقرار الصادر من قبل لجنة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)".



