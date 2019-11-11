فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.





وتحدث فايلر مع اللاعبين عن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقاد فايلر مران الفريق اليوم بعد عودته من سويسرا حيث قضي إجازة قصيرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي بعد العودة من معسكر الإمارات.