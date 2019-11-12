أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 12 -11- 2019 .. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا في تعاملات اليوم، الثلاثاء 12 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم: 4.5 جنيه

البطاطس: 4.5 جنيه

الكوسة: 5 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات

فلفل رومي: 5 جنيهات

فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات

خيار: 4 جنيهات

جزر: 5.5 جنيه

فاصوليا: 14 جنيهًا

ليمون: 13 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



التفاح: 20 جنيها

الرمان: 3.5 جنيه

الجوافة: 3.5 جنيه

الكمثرى: 15 جنيها

عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات

عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات

مانجو زبدة: 13 جنيها

عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات

مانجو بلدي: 10 جنيهات

تفاح مصري 10 جنيهات

تفاح أمريكي: 20 جنيها

كانتالوب: 5 جنيهات

