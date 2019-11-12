لأول مرة بمسرح أوبرا دمنهور المنشد المغربي جواد الشاري ..الجمعة

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حفل الإنشاد الديني بمشاركة المنشد المغربي "جواد الشاري" في تمام الثامنة مساء يوم الجمعه الموافق 15 نوفمبر على مسرح دار أوبرا دمنهور.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من الأناشيد الدينية المغربية والأندلسي وروائع تراث المديح النبوي المصري إلى جانب قصائد مغناه منها: وصلة بياتي، صلى الله على محمد، دع جمال الوجه يظهر ، دعوني اناجي حبيبي، أهل المحبة قالوا لي، ياآمنة بشراك.



كما يتضمن البرنامج وصلة صبا، اخفي الهوى ومدامعي تبديه، تدللت في البلدان حين سبيتني، مدد مدد يا رسول الله، وصلة حجاز حبيبي بذكرو نرتاح، دنوت من حي ليلى، سلبت ليلى مني العقلا، أمانة ياللي رايح، واعلم بأنك والعوالم كلها، قالوا من حب الله يموت، بحبك لا نشقى ابدا، وصلة راست، مدد يا نبي، مدد يامولانا يا حسين، المسك فاح.



وعلى هامش الاحتفالية يلقى الدكتور محمد المهدي منصور كلمة خلال الحفل حول فضائل المولد النبوي الشريف



يذكر أن المنشد "جواد الشارى" أستاذ المديح والسماع بالمغرب، ومؤسس لجمعية "الكوثر للمديح والسماع الصوفى"، أستاذ ملقن لفن السماع لمجموعة من الجمعيات والزوايا والمدارس ومدير مهرجان "تساوت" الدولى لفن السماع الصوفى بالمغرب.



ويتميز أداء جواد الشارى بالجمع بين المدرستين المغربية الأندلسية والشرقية والمزج بين الأشعار الصوفية وقوالب اللحن العربى التراثى الأصيل.