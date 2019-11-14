الخزانة الأمريكية: عجز الميزانية بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار فى أكتوبر، أول شهور السنة المالية الجديدة، وبالمقارنة، كان عجز الميزانية 100 مليار دولار فى الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهرى الصادر عن الخزانة.





وتوقع محللون عجزا قدره 133 مليار دولار للشهر، وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة ثلاثة بالمئة عن أكتوبر 2018، فى حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة ثمانية بالمئة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.



