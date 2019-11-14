مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 -11- 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 14-11-2019، العديد من المباريات الهامة بالتصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا 2021 , تصفيات يورو 2020 و أمم افريقيا تحت سن 23 عاما.



ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم :





مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021



مصر X كينيا- 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 2



غانا X جنوب أفريقيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD



توجو X جزر القمر - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD



موزمبيق X رواندا -6:00 مساءا - beIN SPORT HD



مالى X غينيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD



الجزائر X زامبيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD 2



مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020



إنجلترا X مونتينيجرو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 3



البرتغال X ليتوانيا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 4



تركيا X أيسلندا - 7:00 مساءا - beIN SPORT HD 1



صربيا X لوكسمبورج - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 8



التشيك X كوسوفو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 12



فرنسا X مولدوفا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 1



مواعيد مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022اليوم



أوزباكستان X السعودية - 2:00 ظهرا - KSA SPORT



لبنان X كوريا الجنوبية 3:00 عصرا



سوريا X الصين - 4:00 عصرا



العراق X إيران - 4:00 عصرا



اليمن X فلسطين -5:00 عصرا



الأردن X أستراليا - 6:00 عصرا



الكويت X تايوان - 6:00 مساءا





مواعيد مباريات كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما



مصر X الكاميرون - 8:00 مساءا - تايم سبورت " بث ارضي "



غانا X مالى 8 مساء