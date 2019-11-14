مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 -11- 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 14-11-2019، العديد من المباريات الهامة بالتصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا 2021 , تصفيات يورو 2020 و أمم افريقيا تحت سن 23 عاما.
ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم :
مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021
مصر X كينيا- 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 2
غانا X جنوب أفريقيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD
توجو X جزر القمر - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD
موزمبيق X رواندا -6:00 مساءا - beIN SPORT HD
مالى X غينيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD
الجزائر X زامبيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020
إنجلترا X مونتينيجرو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 3
البرتغال X ليتوانيا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 4
تركيا X أيسلندا - 7:00 مساءا - beIN SPORT HD 1
صربيا X لوكسمبورج - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 8
التشيك X كوسوفو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 12
فرنسا X مولدوفا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 1
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022اليوم
أوزباكستان X السعودية - 2:00 ظهرا - KSA SPORT
لبنان X كوريا الجنوبية 3:00 عصرا
سوريا X الصين - 4:00 عصرا
العراق X إيران - 4:00 عصرا
اليمن X فلسطين -5:00 عصرا
الأردن X أستراليا - 6:00 عصرا
الكويت X تايوان - 6:00 مساءا
مواعيد مباريات كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما
مصر X الكاميرون - 8:00 مساءا - تايم سبورت " بث ارضي "
غانا X مالى 8 مساء
ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم :
مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021
مصر X كينيا- 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 2
غانا X جنوب أفريقيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD
توجو X جزر القمر - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD
موزمبيق X رواندا -6:00 مساءا - beIN SPORT HD
مالى X غينيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD
الجزائر X زامبيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020
إنجلترا X مونتينيجرو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 3
البرتغال X ليتوانيا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 4
تركيا X أيسلندا - 7:00 مساءا - beIN SPORT HD 1
صربيا X لوكسمبورج - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 8
التشيك X كوسوفو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 12
فرنسا X مولدوفا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 1
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022اليوم
أوزباكستان X السعودية - 2:00 ظهرا - KSA SPORT
لبنان X كوريا الجنوبية 3:00 عصرا
سوريا X الصين - 4:00 عصرا
العراق X إيران - 4:00 عصرا
اليمن X فلسطين -5:00 عصرا
الأردن X أستراليا - 6:00 عصرا
الكويت X تايوان - 6:00 مساءا
مواعيد مباريات كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما
مصر X الكاميرون - 8:00 مساءا - تايم سبورت " بث ارضي "
غانا X مالى 8 مساء