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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 -11- 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الخميس 14-11-2019، العديد من المباريات الهامة بالتصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا 2021 , تصفيات يورو 2020 و أمم افريقيا تحت سن 23 عاما.

ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم :


مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021

مصر X كينيا- 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 2

غانا X جنوب أفريقيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD

توجو X جزر القمر - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD

موزمبيق X رواندا -6:00 مساءا - beIN SPORT HD

مالى X غينيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD

الجزائر X زامبيا - 9:00 مساءا - beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020

إنجلترا X مونتينيجرو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 3

البرتغال X ليتوانيا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 4

تركيا X أيسلندا - 7:00 مساءا - beIN SPORT HD 1

صربيا X لوكسمبورج - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 8

التشيك X كوسوفو - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 12

فرنسا X مولدوفا - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 1

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022اليوم

أوزباكستان X السعودية - 2:00 ظهرا - KSA SPORT

لبنان X كوريا الجنوبية 3:00 عصرا

سوريا X الصين - 4:00 عصرا

العراق X إيران - 4:00 عصرا

اليمن X فلسطين -5:00 عصرا

الأردن X أستراليا - 6:00 عصرا

الكويت X تايوان - 6:00 مساءا


مواعيد مباريات كأس أمم افريقيا تحت 23 عاما

مصر X الكاميرون - 8:00 مساءا - تايم سبورت " بث ارضي "

غانا X مالى 8 مساء
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