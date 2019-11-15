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رياضة

تونس ضد ليبيا.. ساسي ومعلول في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:40 م
تونس
تونس
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أحمد هاني
أعلن منذر الكبيّر المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل منتخبه الذي ستواجه منتخب ليبيا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 .

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

فاروق بن مصطفى – محمّد دراغر – ياسين مرياح – أيمن عمر النّور – علي معلول – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – أيمن بن محمّد – يوسف المساكني – سيف الدين الخاوي و وهبي الخزري.

فيما سيجلس على دكة البدلاء كل من : معز بن شريفية ـ زياد بوغطاس ـ صدام بن عزيزة ـ اسامة الحدادي ـ حمدي النقاز ـ حمزة رفيعة ـ محمد علي بن رمضان ـ سعد بقير ـ أنيس البدري ـ ياسين الشماخي ـ ياسين الخنيسي .
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