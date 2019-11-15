تونس ضد ليبيا.. ساسي ومعلول في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج

أعلن منذر الكبيّر المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل منتخبه الذي ستواجه منتخب ليبيا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 .



وجاء تشكيل تونس كالآتي:



فاروق بن مصطفى – محمّد دراغر – ياسين مرياح – أيمن عمر النّور – علي معلول – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – أيمن بن محمّد – يوسف المساكني – سيف الدين الخاوي و وهبي الخزري.



فيما سيجلس على دكة البدلاء كل من : معز بن شريفية ـ زياد بوغطاس ـ صدام بن عزيزة ـ اسامة الحدادي ـ حمدي النقاز ـ حمزة رفيعة ـ محمد علي بن رمضان ـ سعد بقير ـ أنيس البدري ـ ياسين الشماخي ـ ياسين الخنيسي .

