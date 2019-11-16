شركة هواوي تطرح هاتفها المنتظر Mate X للبيع

أفاد تقرير نشره موقع "Android Authority" التقني بأن شركة "هواوي- Huawei" الصينية طرحت، الجمعة، هاتفها الذكي القابل للطي "Huawei Mate X" للبيع في الصين، ومن الواضح أن مبيعات الهاتف المنتظر قد تخطت كل التوقعات، لدرجة أنه نفذ "في غضون ثوانٍ".



وأشار التقرير إلى أن هاتف "Mate X" أغلى ثمنًا من هاتف "سامسونج" القابل للطي "Samsung Galaxy Fold"، لكن بالرغم من ارتفاع سعره، فإنه من المحتمل أن يكون قد تخطى نظيره من "سامسونج" ليصبح أسرع هاتف قابل للطي يباع في سوقه المحلي.



الجدير بالذكر أن وحدات هاتف "Galaxy Fold" كانت قد نفذت في غضون 5 دقائق من طرحه للبيع في الصين، ويُعتقد أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية كان لديها حوالي 20 ألف وحدة معروضة في الصين كجزء من الدفعة الأولى من المبيعات.



أما في الهند، فقد بيعت 1600 وحدة من "Galaxy Fold" في غضون 30 دقيقة في أول عملية بيع للهاتف.



والسؤال هنا هو: كم عدد هواتف "Mate X" التي باعتها شركة "هواوي"؟!



أوضح تقرير "Android Authority" أن شركة "هواوي" لم تكشف عن عدد وحدات "Mate X" التي طُرحت للبيع في الدفعة الأولى؛ وتشير تقارير إلى أن الشركة لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة من جهاز "Mate X" شهريًا، لكن في الوقت ذاته لا يُعتقد أن هذا هو عدد الهواتف القابلة للطي التي طُرحت للبيع في الدفعة الأولى.