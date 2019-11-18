ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

654 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد العزيز جمال


أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في مصر، سجلت انخفاضا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية ، حيث سجلت انخفاضا 4 جنيهات للجرام خلال أسبوع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 654 جنيها بعد أن كان 660 الاثنين الماضي ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

اسعار الذهب عيار 21

سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 750 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 654 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 562 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 437 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر اوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,316 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,248 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 749,714 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 9 -11- 2019

رخص 15 جنيه في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار يسجل 16.19 جنيه.. والريال السعودى بـ4.31 جنيه.. والذهب عيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019

656 جنيها لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2019

ترشيحاتنا

هل ستأتي بورش 718 كايمان الكهربائية بقوة 400 حصان؟

ربيع ياسين يكشف موقفه من رفض النجوم انضمام لاعبه لمنتخب الشباب

أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب.. وتوجه رسالة لمنتقديها على الهواء

تحذيرات من ارتفاع كبير في أعداد ضحايا التظاهرات في إيران

قطعنا الحديد عشان نطلع الجثث .. عمال برج كهرباء أوسيم المنكوب يروون لحظات الموت .. فيديو

صابرين: إيه ذنب ولادي يتشتموا من ناس معندهمش دين ولا أخلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور