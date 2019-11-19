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فن

معتز هشام .. الطفل الذى تألق فى ممالك النار ودخل الفن من بوابة أحمد عز

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
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أحمد البهى
حالة من النجاح حققها الطفل معتز هشام فى مسلسل ممالك النار ، والذى يتم عرضه حاليًا على احدى القنوات الخليجية ، محققًا نجاحاُ كبيرًا .

وما لا يعرفه الكثيرون أن الطفل معتز هشام كان الظهور الاول له رمضان قبل الماضى ، فى مسلسل " أبو عمر المصرى " ، والذى قام ببطولته أحمد عز .

وقد قدم " معتز " خلال العمل دور عمر ، نجل الفنان أحمد عز داخل الأحداث .

يشارك في بطولة مسلسل ممالك النار عدد كبير من الفنانين العرب في مقدمتهم خالد النبوى في دور "طومان باي"، والسورى رشيد عساف في دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.
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