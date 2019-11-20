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أخبار البلد

شعراوى يوافق على رعاية الرحالة على عبده ليجوب المحافظات على موتوسيكل في 100يوم والتسجيل في جينيس

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية والرحالة على عبده
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ايمان البكش
وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على طلب الرحالة والمغامر المصرى على عبده لرعاية رحلته التي يستهدف من خلالها زيارة جميع محافظات مصر على دراجة كهربائية وتسجيل رقمه العالمى الثالث في موسوعة جينيس للارقام القياسية بالقيادة مسافة 25 ألف كم في اطار مبادرة ( حول مصر على موتوسيكل ) والتي تبدأ يوم 22 فبراير 2020 من معبد أبو سمبل بأسوان تزامنًا مع تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى وتستمر الرحلة 100 يوم تحت عنوان ( 100 مصر ) بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار اللواء محمود شعراوى أن الرحالة سيجوب خلال رحلته كافة محافظات مصر من أجل توثيق المعالم التاريخية والأنشطة الصناعية والمشروعات القومية المنفذة في المحافظات وقصص النجاح والتعريف بها وابرازها للعالم ودعم اهداف التنمية المستدامة والترويج لرؤية مصر 2030 مؤكدًا اهتمام الوزارة بدعم النماذج الشابة الواعدة التي تعد نموذجًا يحتذى به لشباب مصر.

وأكد اللواء شعراوى ان جولة الرحالة المصرى في المحافظات المصرية ستمثل إضافة جديدة لتسليط الضوء على المشروعات التنموية العملاقة المنفذة في جميع المحافظات وتوثيقها بشكل محترف وإبراز الطابع المميز لكل محافظة والتأكيد على الهوية المصرية وتاريخ وتراث مصر ونشر الإيجابيات وصور النجاح والتحدى في المحافظات والتحدى في المحافظات المصرية.

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة تقديم الدعم اللازم للرحالة المصرى في جميع المحافظات المصرية وتقديم كافة التيسيرات له
وتنظيم بعض المبادرات والفعاليات الإيجابية في اطار رحلته التي تمر بالمحافظات مؤكدًا اهتمام الوزارة بدعم الشباب المصرى والأفكار غير التقليدية والتعرف على كافة أوجه الحياه الإنسانية في مصر ونشر المحتوى الرقمى الذى سيتم انتاجه خلال الرحلة بالتنسيق مع شركة جوجل بما يسهم فى التعريف بمصر وحضارتها ومعالمها بشكل افضل وأشمل والتسويق لكافة أوجه التنمية في مصر بشكل متطور وحديث.

وأضاف اللواء شعراوى ان الوزارة حريصة على تشجيع الأفكار الابتكارية والابداعية للشباب والتي تسهم في تحسين صورة مصر وإظهار النقلة التنموية الهائلة التي تستهدفها المحافظات في مجالات متعددة منها الطرق والصوامع والمراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطن والتي لها أثر ايجابى على حياه المواطنين وتحقيق اهداف رؤية مصر 2030 مؤكدًا ضرورة الاستفادة من أصحاب المبادرات الإبداعية بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.
شعراوى يوافق على رعاية الرحالة على عبده ليجوب المحافظات على موتوسيكل في 100يوم والتسجيل في جينيس
شعراوى يوافق على رعاية الرحالة على عبده ليجوب المحافظات على موتوسيكل في 100يوم والتسجيل في جينيس
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