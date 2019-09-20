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منوعات

الرحالة المصري علي عبده يقدم نصائح لسائقي الموتوسيكل .. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:00 م
موتوسيكل
موتوسيكل
عزة عاطف
وحيدًا على الطريق، منفردًا بدراجته، المغامر «علي عبده» أول رحالة مصري وعربي يسجل رقمًا قياسيًا عالميا في مجال الدراجات النارية والوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلق في ربوع مصر، زار جميع محافظاتها على "الموتوسيكل" الخاص به، وأخيرًا دخل موسوعة جينيس بتسجيل أطول مسافة قيادة موتوكروس.

رحلتان خلال عامين الأولى في 2016 والثانية في 2017، رأى فيهما العجب العجاب، ووثق رحلته بكل الأشكال لتعم الإفادة عليه وعلى غيره، يقدم خلال استضافته في موقع «صدى البلد» مجموعة من النصائح لسائقي الموتوسيكلات على الطرق.

في نصيحة أخوية لكل سائق على عجالة من أمره، ظانًا منه بأن سرعته هي الحل الأمثل للوصول إلى المنزل أو المكان الذي يرغب في الوصول إليه بسهولة، يقول علي عبده "الوقت لا يذكر ما بين إنك تجري بأقصى سرعة مقارنة بإنك توصل لأهلك سليم، من غير أي ضرر ليك أو لغيرك".

وينصح عبده، في الفيديو، سائقي السيارات: "ماتكسرش فجأة على سائق موتوسيكل"، مبررًا بأن أغلب حوادث المرور المؤلمة تقع بهذا الشكل، وبأن عددا كبيرا من أصدقائه قد توفوا في حوادث مشابهة.

وأضاف بأن الخوذة التي اعتاد سائقو الموتوسيكلات ارتداءها قديمًا والجوانتي، هما ضروريان الآن، للحماية من الصدمات.

وفيما يلي الفيديو الكامل لأهم النصائح لقائدي الموتوسيكل.
الرحالة المصري علي عبده يقدم نصائح لسائقي الموتوسيكل .. فيديو
الرحالة المصري علي عبده يقدم نصائح لسائقي الموتوسيكل .. فيديو
الرحالة المصري علي عبده يقدم نصائح لسائقي الموتوسيكل .. فيديو

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