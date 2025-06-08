سيراميكا كليوباترا يصعد إلى نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة تواليًا

حجز فريق سيراميكا كليوباترا مقعده في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية (عاصمة مصر)، بعد تغلبه على نظيره الإسماعيلي بنتيجة إجمالية 3-0 في مباراتي الذهاب والإياب من نصف النهائي.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم مساء الأحد، حسم سيراميكا كليوباترا المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله محمد رضا بوبو في الدقيقة 24 من الشوط الأول، ليؤكد تفوقه بعد فوزه ذهابًا في الإسماعيلية بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة ندية واضحة بين الفريقين، حيث أهدر كل فريق ركلة جزاء، إذ تصدى عبد الله جمال حارس الإسماعيلي لتسديدة أحمد بلحاج، بينما أنقذ محمد بسام حارس سيراميكا ضربة جزاء سددها مروان حمدي لصالح الدراويش.

النهائي الثالث على التوالي

بهذا الانتصار، يتأهل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق للفريق الطموح. وسيلتقي في المباراة النهائية فريق البنك الأهلي، وذلك يوم الخميس 12 يونيو الجاري.

يُذكر أن البطولة أُقيمت حتى الآن ثلاث مرات، حيث تُوّج فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما فاز سيراميكا كليوباترا بالبطولتين التاليتين، ويأمل الفريق في الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة تواليًا بنسختها الرابعة.