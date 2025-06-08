مشاعرنا مختلفة.. كريم رمزي يدافع عن حرية تشجيع الأندية في المحافل العالمية

دعا الإعلامي كريم رمزي إلى تقبل الاختلاف في طرق تشجيع كرة القدم، مؤكدًا أن المشاعر المرتبطة باللعبة تتنوع من شخص لآخر.



زكتب رمزي عبر حسابه الشخصي فيس بوك : "واحدة من أسباب حبنا للكرة.. أنها بتلمس بشكل مباشر مشاعرك وعواطفك وروحك.. في اللي بيحب الكرة بشكل عام وفي اللي بيحب نادي فحب الكرة بسببه.. ولأن مشاعرك وعواطفك وروحك المرتبطة بالكرة غير مشاعر وعواطف وروح اللي جنبك.. فمن حق كل واحد يتعامل مع الكرة بالشكل اللي هو حسه".



وأوضح رمزي وجهة نظره المتسامحة: "يعني في حكاية تشجيع الأهلي في المونديال.. أنت حر تماماً ومش غلطان لو أنت مش حابب تشجع الأهلي.. ودي مش خيانة للكرة المصرية والوطن وإنك لازم تتعدم.. ولو أنت مش أهلاوي وقررت تشجع الأهلي في المونديال.. فأنت مش المشجع الكيوت اللي معندكش ولاء لناديك وخاين ولازم تتعدم".



وشدد رمزي على أن الكرة كلها مشاعر وإحنا مشاعرنا معاها مختلفة زي أي حاجة في الدنيا". مختتمًا تدوينته بتوضيح موقفه الشخصي: "بالنسبالي لما فريق مصري يلعب في بطولة عالمية فأنا في ضهره من كل قلبي لأسباب متعلقة بالكرة وأسباب أبعد من الكرة بكتير.. وبالتالي أنا مشجع للأهلي في كأس العالم للأندية.. وهشجع عادي من تالتة شمال بنهز جبال".



تأتي تصريحات رمزي في ظل النقاش الدائم حول مدى إلزامية تشجيع الأندية المصرية في المحافل الدولية بغض النظر عن الانتماءات المحلية.

