بديهيات.. إبراهيم فايق لمنتقديه: الأهلي يُمثل مصر في كأس العالم للأندية

علق الإعلامي إبراهيم فايق على انتقاده من جانب البعض بسبب تصريحاته عن دعمه للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أحيانا بتخيل ان فيه بديهيات مش محتاجة شرح.. يعني لما بنقول في تغطية كأس العالم للأندية احنا مش هنبقى على الحياد.. فده طبيعي.. لأن ده الأهلي صاحب الشعبية الجارفة اللي بيمثل مصر 🇪🇬 حرفيا في واحدة من أهم بطولات العالم واللي بينافسه فرق كلها أجنبية.. بورتو وبالميراس وانتر ميامي..

‏فالحقيقة يعني أنا مش فاهم مين من مشجعي الأندية دي في العالم منزعج أن MBC MASR هتشجع الأهلي وهتختار أكتر محللين أهلاوية بيتمتعوا بالحب والشعبية علشان يبسطوا جمهور الأهلي 🦅 ؟!

‏لما نبقى نتكلم عن بطولة محلية.. هنقف على الحياد ووقتها ده مش اختيار.. ده اجباري..

‏انما في كأس العالم للأندية الأمر غيييير مع ⁧‫#بابا_الشغلانة‬⁩

‏وخد دي من على طرف المعلقة.. استعدوووووا للمفاجآت



يستعد النادي الأهلي المصري لخوض مباراة ودية مهمة، أمام فريق باتشوكا المكسيكي، ضمن استعداداته النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

تقام المباراة الودية بين الأهلي وباتشوكا يوم الأحد، 8 يونيو 2025، على ملعب جامعة نوفا في ميامي، حيث يعسكر الفريق الأحمر استعدادا للبطولة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ميامي، 1 صباحا بتوقيت القاهرة.