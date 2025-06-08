غرفة المنشآت الفندقية: دربنا 8183 من العاملين بـ جنوب سيناء

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية ، برئاسة محمد أيوب ، عن تدريب 8183 عامل بالمنشآت بجنوب سيناء ، خلال الفترة من عام 2024 حتى مايو 2025 ، وذلك في إطار إهتمامها بتدريب الكوادر السياحية.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن عدد المتدربين في مجال سلامة الغذاء 3446 متدرب ، ومهارات إشراف داخلى 760 متدرب ، بالإضافة إلى 1085 متدرب في مهارات أغذية ومشروبات .

المنشآت الفندقية



أشارت الغرفة ، إلى أن شمل التدريب مهارات تدريب المدربين لعدد 807 ،وتنمية مهارات إشرافية لـ 1707 متدرب، بالإضافة إلى مهارات مكاتب أمامية لـ 95 متدربا ، و183 متدرب لـ مهارات تجهيز وتحضير.

يذكر أن غادة شلبي المدير التنفيذي لغرفة المنشآت الفندقية قالت إن أهم ملفات الغرفة إننا نعمل على استهداف تدريب ربع مليون عامل في القطاع.

وأوضحت غادة: إننا ندعم الأعضاء عبر تعيين 22 مدربا لتدريب العمالة الجديدة في مجالات مختلفة بداية الهوس كيبنج و صحة وسلامة الغذاء بالإضافة إلي المجالات الاخري المتعلقة بالخدمات الفندقية.