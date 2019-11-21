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فن

شاهد .. رامي جمال يستعد لـ ألبومه الجديد بـ خليكي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:51 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يواصل الفنان رامى جمال التحضير لألبومه الجديد ، حيث يقوم حاليًا بالتجهيز لأغنية جديدة بعنوان "خليكى" ، والتى يتعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، والملحن محمد غريب، والموزع سام .

من المقرر أن يضم " رامى جمال " الأغنية الجديدة الى البومه الذى لم يتحدد موعد طرحه حتى الآن .

وأعلن الفنان رامي جمال منذ أيام، عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام؛ بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.

فيما كشفت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال عن عودتها للغناء بعد أن قرّرت الاعتزال عقب زواجها وجاء هذا القرار بعد إعلان رامى إصابته بمرض البهاق.

وأوضحت ناريمان قائلة إن فكرة عودتي للغناء أعادت لي جانبا من الحياة وأتصور أن هذه الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور.
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