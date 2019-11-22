شاهد .. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا مدعما بالصور ، كشفت خلاله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تفقد اليوم الجمعة معرض "الفصول التعليمية الذكية" بالعاصمة الادارية ، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس ، جاءت على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.



وكان رئيس الجمهورية ، قد تفقد اليوم ايضا معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال.



وناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية، حيث اثنى على المعروضات ومنتجات الشباب وافكارهم المواكبة لمتطلبات السوق.



وحرص الرئيس علي الاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا لرئيس الجمهورية و هو يكتب بنفسه على السبورة داخل معرض "الفصول التعليمية الذكية" بالعاصمة الإدارية اليوم.