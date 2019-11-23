شاهد..الصور الأولى من كشف سقارة الأثري الجديد

ينشر موقع صدي البلد، الصور الأولي من موقع الكشف الأثري الجديد في سقارة،والذي من المقرر أن تعلن عنه وزارة الآثار بعد قليل.



وتمت إقامة خيمة كبيرة في المكان مجهزة وداخلها الفتارين وتحتوي علي عدد من المكتشفات.



ويسمى مكان الكشف بموقع البوباسطيون في سقارة، والاسم يعني جبانة الحيوانات المقدسة،وتعمل فيه بعثة مصرية هي التي توصلت للكشف،والبعثة برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



و الكشف عبارة عن مقبرة كبيرة ممتلئة بتماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مختلفة الأحجام والأنواع،ومنها أنواع تعد هي المرة الأولى أن يتم العثور علي مومياوات محنطة لها،وقد بذل فريق الترميم في سقارة بالتعاون مع الأثريين مجهودا كبيرًا لصيانتها وإجراء الترميم الأولي لها،وإعدادها للعرض في إعلان الكشف.



كما تم العثور في المقبرة علي مومياء وتمثال لحيوان النمس،وهو من النادر العثور علي أشياء مماثلة له،كما تم العثور علي مومياء لطائر أبو منجل الذي يمثل صورة المعبود تحوت سيد الحكمة والكتابة.



والمقبرة عثر فيها أيضًا علي مومياء لطائر الصقر ،كذلك مومياء لثعبان من نوعية الكوبرا،بجانب العثور علي مجموعة من التمائم المتنوعة والمختلفة الأحجام وتمثال للإله اوزوريس.



وتم العثور فيها أيضا وربما للمرة الأولي علي مومياوتين أحدهما لأسد والأخري لحيوان النمر.



كما تم العثور علي مومياوات قطط وتماثيل لها من الحجارة وبعضها ملون بشكل رائع،وقد تم نقلها إلي المخزن المتحفي رقم 2 بسقارة..