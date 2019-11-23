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رياضة

مواجهات شرسة في ختام الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.. اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
كأس مصر - صورة أرشيفية
كأس مصر - صورة أرشيفية
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عبدالله هشام
تختتم اليوم منافسات الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 والتى تشارك فيها أندية دوري القسم الثاني والثالث، وتشهد المنافسات مواجهات شرسة للحصول علي بطاقات التأهل لدور الـ 32 من البطولة.

وجاءت المنافسات في تمام الساعة الثانية إلا ربع كالتالي:

أبو قير - المنصورة
فاركو - منتخب السويس
الإعلاميين - البنك الاهلي
الترسانة - الاولمبي
بني سويف - عرب الرمل
دكرنس - الحمام
بيلا - شباب سنورس

وتأهل فريق الشرقية الذي يلعب حاليا في دور القسم الثالث إلى دور الـ 32 بعد الفوز على فريق الألومنيوم بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتأهلت 4 فرق من دوري القسم الثالث إلى الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر بجانب كبار الدوري الممتاز وهي الشرقية وقنا والعبور والجزيرة.

وحتى الآن تأهل فريق النجوم بعد الفوز علي بورفؤاد بنتيجة 5-2 وتأهل قنا بعد الفوز علي فريق القوصية بنتيجة هدف دون رد ونجح فريق العبور بالقليوبية في تحقيق الفوز علي القومي بنتيجة هدف دون رد.

وتبعهم فريق بتروجت بعد الفوز على فريق سبورتنج بأربعة أهداف دون رد وفاز الجزيرة علي السنبلاوين بركلات الترجيح 5-4 ليتأهلوا جميعا إلى دور الـ 23 من البطولة بجانب أندية الدوري الممتاز على أن تختتم منافسات الدور التمهيدي اليوم.
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