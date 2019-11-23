المساواة بـ البدرى.. تفاصيل جديدة فى ملف راتب شوقى غريب قبل أولمبياد طوكيو 2020

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن أحد أعضاء اللجنة الخماسية طرح مقترحا بزيادة راتب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي حتى يصل إلى المبلغ المالي الذى يحصل عليه حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الأول.



وحقق منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال المصدر إن أحد أعضاء الجبلاية طالب بمعاملة شوقى غريب ماليا أسوة بالمدير الفنى للمنتخب الأول حسام البدري حيث يحصل الأخير على 700 ألف جنيه راتبا شهريا لافتا إلى أنه استند فى طلبه إلى تحقيق أوليمبي الفراعنة إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج بالنجمة الأولى وحصد لقب أمم إفريقيا.



وأشار إلى أن عضو الجبلاية يرى أن المنتخب الأوليمبي يضم بين صفوفه عناصر شابة تعتبر بمثابة نواة للمنتخب الأول خلال الفترة القادمة مشيرا إلى ضرورة الإهتمام به ونيل الجهاز الفنى التقدير المادى والمعنوى على الإنجاز التاريخي الذي ساهموا في صنعها مؤخرا.



وأوضح أن الإجتماع المرتقب بين اللجنة الخماسية المؤقتة وشوقى غريب ومعاونيه سوف يتم خلاله حسم الموافقة أو رفض مقترح عضو الجبلاية بمعاملة مدرب أوليمبي الفراعنة أسوة بحسام البدرى من النواحى المالية.



يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهرى 150 ألف جنيه.

