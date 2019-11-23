ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحسم ملف اختيار 3 لاعبين كبار في أولمبياد طوكيو 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:11 م
مصطفى محمد ورمضان
مصطفى محمد ورمضان صبحى
Advertisements
يسرى غازى
منح اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الضوء الأخضر لـ شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي بشأن الإستعانة بـ 3 لاعبين من الكبار من عدمه من أجل المشاركة ضمن صفوف أولمبي الفراعنة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أنه فى حالة رغبة شوقى غريب ومعاونيه عدم الإستعانة بـ 3 لاعبين كبار في صفوف المنتخب الأولمبي لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020 لن يجرى الإعتراض على رغبته فى التمسك بالمجموعة الحالية التى صنعت مجدا تاريخيا لمصر.

لفت إلى أنه وفقا للوائح فى البطولات الأوليمبية يتم السماح للمنتخبات التى تأهلت إلى نهائيات البطولة الأوليمبية فى لعبة كرة القدم الإستعانة بـ 3 لاعبين من الأعمار التى تتجاوز الـ 23 عاما وفقا للوائح المعمول بها.

اشار إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لن تتدخل فى عمل الجهاز الفنى واختياراته للعناصر المنتظر إشراكها فى نهائيات أولمبياد طوكيو لافتا إلى أن اختياره عناصر من اللاعبين الكبار من عدمه يعود إلى المدير الفني ومعاونيه.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو وتوج بالنجمة الأولى وحصد لقب أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

جمال محمد علي: المنتخب الأوليمبي قادر على منح الشعب المصري الأمل الكبير

قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. 8 عوامل تعبر بالمنتخب الأولمبي لـ الأولمبياد

وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب وجماهير الكرة بالتأهل لأولمبياد طوكيو

اخبار الرياضة ليلاً | تفاصيل جديدة في مرض الخطيب.. موقف محمد صلاح ورمضان صبحي من المشاركة بـ أوليمبياد طوكيو 2020

نجم الإسماعيلي يرشح 3 لاعبين كبار للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو

ترشيحاتنا

هل الدعاء يغير القدر؟ دار الإفتاء: نوع واحد من الأقدار يُغيرها.. تعرف عليه

أخبار الرياضة.. عمار حمدي يخير الأهلي بين المشاركة أو الرحيل.. سيطرة مصرية على أفريقيا.. وموقف ليفربول من ضم صلاح للأولمبياد

الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

بعد خضوعة لعملية استغرقت 5 ساعات.. تعرف على حالة محمد هنيدي الصحية

ميجان ماركل مستاءة من فضائح الأمير أندرو الجنسية

AdvertisementS

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بث مباشر | مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يحسم ملف اختيار 3 لاعبين كبار في أولمبياد طوكيو 2020

سيطرة مصرية.. 5 لاعبين خطفوا الأنظار في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

عمار حمدي لـ الأهلي بعد التتويج بإفريقيا: المشاركة أو الرحيل.. فيديو

محبة بعد عداوة.. 3 مواقف خطف بهم مدرب جنوب أفريقيا قلوب المصريين

حال اختياره.. هل يملك ليفربول حرمان محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو؟

بسبب السوبر الإفريقي.. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى دورى الأبطال بعد التعديل

بعد الإنجاز الأفريقي .. اتحاد الكرة يدرس قرارًا جديدًا بخصوص شوقي غريب

بعد استبعاد رونالدو.. ديبالا يقود هجوم يوفنتوس فى مباراة أتلانتا

أخبار الرياضة.. عمار حمدي يخير الأهلي بين المشاركة أو الرحيل.. سيطرة مصرية على أفريقيا.. وموقف ليفربول من ضم صلاح للأولمبياد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور