اتحاد الكرة يحسم ملف اختيار 3 لاعبين كبار في أولمبياد طوكيو 2020

منح اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الضوء الأخضر لـالمدير الفنى للمنتخب الأوليمبي بشأن الإستعانة بـ 3 لاعبين من الكبار من عدمه من أجل المشاركة ضمن صفوف أولمبي الفراعنة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أنه فى حالة رغبة شوقى غريب ومعاونيه عدم الإستعانة بـ 3 لاعبين كبار في صفوفلنهائياتلن يجرى الإعتراض على رغبته فى التمسك بالمجموعة الحالية التى صنعت مجدا تاريخيا لمصر.لفت إلى أنه وفقا للوائح فى البطولات الأوليمبية يتم السماح للمنتخبات التى تأهلت إلى نهائيات البطولة الأوليمبية فى لعبة كرة القدم الإستعانة بـ 3 لاعبين من الأعمار التى تتجاوز الـ 23 عاما وفقا للوائح المعمول بها.اشار إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لن تتدخل فى عمل الجهاز الفنى واختياراته للعناصر المنتظر إشراكها فى نهائيات أولمبياد طوكيو لافتا إلى أن اختياره عناصر من اللاعبين الكبار من عدمه يعود إلى المدير الفني ومعاونيه.يذكر أننجح فى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو وتوج بالنجمة الأولى وحصد لقب أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1.