قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء تيسير الأمور المعطلة .. ردده يفرج الله همك ويريح بالك

إيمان طلعت

دعاء تيسير الأمور المعطلة، لا غنى عن دعاء تيسير الأمور المعطلة في حياتنا اليومية بسبب المصاعب والعقبات التي تواجه الإنسان ، و دعاء تيسير الأمور المعطلة يعكس تعلق قلب صاحبه بالله عز وجل وحسن توكله عليه ، الأهم في دعاء تيسير الأمور المعطلة و أي دعاء هو إخلاص النية لله وقوة اليقين بأن الله سوف يستجيب لك ويسهل كل ما هو صعب، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء تيسير الأمور المعطلة.

(اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

وهي الصلاة على النبي بهذة الصيغة كثيرًا «اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبىٍ تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ وعلى آلهِ».

دعاء لتيسير الأمور الصعبة

اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق. ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي. ولا تكلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.


أدعية لتيسير الأمور الصعبة المعطلة

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد، و يا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى وسع كبير. اللهم بك أدفع ما لا أطيق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي يا الله. ولا تكلني إلى حولي و قوتي، و ارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري و تحيرت في أمري يا أرحم الراحمين. وأنت الأعلم سبحانك بسري و جهري، و المالك لنفعي و ضري، والقادر بقدرتك على تفريج أمري و تيسير عسري.

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك. أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

اللهم بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.


يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)،

