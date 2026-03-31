جدارية فنية تحمل صورة الأبطال.. شعار بطولة العالم للجمباز الفني القاهرة 2026

يواصل اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب إمين استعداداته القوية لاستضافة لاستقبال العالم في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، القاهرة 2026 خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل المقبل على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة

وكشف اتحاد الجمباز عن شعار البطولة الذي يعتبر لوحة فنية جدارية تحمل صورة الأبطال العالم في النسخ السابقة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات التي استضافتها القاهرة علي مدار السنوات السابقة في احتفاء كبير بالأبطال وتخليد صورهم بين عظماء اللعبة في سابقة هي الاولي من نوعها في شعارات بطولة العالم التي اقيمت في جميع الدول من قبل.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكت التنفيذي للاتحاد الدولي أننا ننتظر ابطال العالم للإبداع في القاهرة وتقديم افضل المستويات في ظل تواجد ملوك اللعبة علي مستوي العالم

وأضاف أمين ان تصميم شعار البطولة كان وراءه جهد كبير حتي يخرج بهذا المنظر الذي يجمع ابطال العالم في تقليد جديد علي بطولات العالم للجمباز

وأوضح امين ان اتحاد الجمباز يواصل دائما مسيرته في إبهار العالم عند استضافة البطولات القارية والدولية والعالمية سواء في التنظيم او اي شيء يخص البطولة ولا يترك اي شيء للصدفة عن طريق الاستعانة بالكوادر الشبابية المميزة من داخل اسرة الجمباز في مصر

وتابع امين ان البطولة تشهد مشاركة واسعة من ابطال العالم في مختلف المنافسات

وكشف اتحاد الجمباز عن مشاركة 33 دولة في منافسات البطولة تضم 128 لاعب ولاعبة وهي كالتالي:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.