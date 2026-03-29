قائمة مصر في كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026

أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب إمين عن قائمة منتخب مصر في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، القاهرة 2026 والمقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل الجاري، على صالة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وضمت قائمة الفراعنة كل من:

السيدات : جنى هاني - جنى عبد السلام - جودي عبدالله - سيرين أبو الهدى

الرجال : عمر العربي - محمد منتصر - مصطفى أحمد - يحيى زكريا - عمر الشبكي - علي عبد القادر

وتلقى الاتحاد المصري للجمباز حتى الآن موافقة 33 دولة على المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني بمشاركة 128 لاعب ولاعبة

وتضم قائمة الدول المشاركة كل من: الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفيلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في افريقيا والبطولات الدولية في جميع المراحل



وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.